Controlli in Riviera: droga sequestrata e pullman turistico sottoposto a fermo amministrativo

Controlli straordinari lungo la Riviera di Ponente: circa 700 persone identificate, sequestri di droga, fermo amministrativo e sanzione per irregolarità a un pullman turistico, nell’ambito del piano estivo di sicurezza coordinato dalla Polizia di Stato tra Albenga e Savona.

Nel fine settimana appena trascorso, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, con il supporto della Polizia Ferroviaria di Albenga e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, ha svolto una serie di servizi straordinari presso la stazione ferroviaria e lungo il litorale. Alle operazioni ha partecipato anche l’unità cinofila antidroga della Questura di Genova.

L’attività coordinata ha portato all’identificazione complessiva di 410 persone e al controllo di oltre 90 veicoli. Grazie al prezioso contributo dell’unità cinofila, sono stati fermati e identificati ulteriori 16 cittadini, tre dei quali segnalati alla Prefettura per la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni sono state sequestrate alcune dosi di droga.

Un’attenzione particolare è stata rivolta al monitoraggio degli afflussi turistici verso le spiagge, con l’obiettivo di prevenire bivacchi abusivi e garantire il rispetto delle ordinanze comunali in vigore.

Controlli straordinari sono stati effettuati anche a Savona, in particolare nei pressi dei caselli autostradali e della stazione ferroviaria. Alle attività hanno preso parte la Questura di Savona, la Polizia Ferroviaria, la Polizia Stradale, col prezioso ausilio di due unità cinofile, rispettivamente della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Savona.

Tra sabato e domenica sono state identificate complessivamente 260 persone, controllati numerosi veicoli e 8 pullman.

Un pullman turistico proveniente dalla Lombardia, carico di turisti “mordi e fuggi” tutti sudamericani e diretto ad una località balneare della riviera, è stato sottoposto a fermo amministrativo dalla Polizia Stradale per aver trasportato un numero di passeggeri eccedente quello previsto e per mancanza di certificazione attestante la qualifica del conducente (65 rispetto ai 51 consentiti). Inoltre una persona è stata segnalata alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente, portando al sequestro di ulteriori 5,5 grammi di droga.

L’azione congiunta delle Forze dell’Ordine si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire un’estate sicura per residenti e turisti.

Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con il presidio costante delle aree a maggiore affluenza.