I portatori di Cristi e le Confraternite perdono un riferimento: è scomparso Luciano Gallo

Il mondo delle Confraternite e dei "Cristanti" in lutto per la morte di Luciano Gallo.

Di Stella San Giovanni, era particolarmente conosciuto e stimato per i suoi modi gentili e cordiali, sempre in prima linea e con il sorriso per portare i Cristi nelle processioni.

"Oggi, la confraternita ha perso una grande persona e un gran maestro. E tornato alla casa del padre Luciano Gallo. La confraternita si stringe al dolore dei suoi cari. Riposi in pace" il cordoglio della Confraternita N.S. della Neve e S. Nicolò di Albisola Superiore.

"Era una persona fantastica, molto legata all'ambiente degli oratori. Veniva spesso a provare i Cristi a Celle e era sempre presente alle nostre processioni. Era un vero fuoriclasse e da tale era un punto di riferimento per giovani e non" il ricordo del Priore della Confraternita di San Michele Arcangelo a Celle Ligure Luca Minuto.