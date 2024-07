È la fine di un’era: Giovanni Toti si è dimesso. Cade la giunta, Liguria verso le elezioni

È la fine di un’era: Giovanni Toti ha rassegnato le dimissioni. Il presidente di Regione Liguria, agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso con le accuse di corruzione, falso e finanziamenti illeciti, ha fatto oggi quel passo indietro che le forze politiche di opposizione gli chiedevano sin dal giorno dell'arresto.

Da giorni la decisione era nell’aria, pochi minuti fa è diventata ufficiale. Decisive sarebbero state le pressioni arrivate anche da parte di chi lo ha sempre sostenuto ma che ora deve per forza guardare alle prossime elezioni regionali e a una nuova pagina politica da scrivere.

Giovanni Toti era stato eletto nel 2015 con una vittoria che aveva strappato di mano la Liguria al centrosinistra, per poi essere riconfermato nel 2020. Il 7 maggio scorso l’epilogo con il blitz della Guardia di Finanza all’hotel Lolli di Sanremo: secondo l’accusa il presidente avrebbe ricevuto finanziamenti da parte dell’imprenditore Aldo Spinelli in cambio di favori in ambito portuale e non solo. Poi, il 18 luglio, il secondo capitolo dell’inchiesta, quello che probabilmente ha dato il colpo di grazia: la nuova ordinanza di custodia cautelare, questa volta per finanziamento illecito.

Da qui una corsa contro il tempo per capire quale strada prendere tra le dimissioni e la strenua resistenza in attesa di una possibile svolta da parte della Procura. In mezzo le visite dei suoi fedelissimi nella casa di Ameglia, i messaggi fati arrivare alla stampa tramite l’avvocato Stefano Savi e una costante difesa dalle accuse mosse dal Tribunale di Genova. Oggi tutto si cancella, Toti lascia e con lui decade anche la giunta che l’ha sostenuto per quattro anni. Adesso, di fatto, scatta la corsa alle urne in vista delle elezioni che daranno una nuova amministrazione alla Liguria.

La comunicazione ufficiale

Giovanni Toti si è dimesso da presidente di Regione Liguria. A consegnare la lettera di dimissioni irrevocabili all'ufficio protocollo dell'Ente è stato questa mattina alle 10.40 l'assessore Giacomo Raul Giampedrone su delega dello stesso Toti.