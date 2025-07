Festival Internazionale Mandolinistico di Savona, il 23 luglio al Santuario il trio Acustico Napoletano

Prosegue con un viaggio tra emozione e memoria, la terza edizione del Festival Internazionale Mandolinistico di Savona, che il 23 luglio al Santuario di Nostra Signora della Misericordia porterà in scena il concerto del trio Acustico Napoletano.

Nato nel 2013 su iniziativa della Fondazione Roberto Murolo, il progetto Acustico Napoletano si distingue per l’eleganza e l’essenzialità della proposta musicale, con cui restituisce alla Canzone Napoletana il suo valore artistico più profondo, oltre ogni cliché folklorico.

Tre artisti di straordinaria esperienza e sensibilità daranno voce e suono al concerto: Emanuela Loffredo, cantante dalla vocalità intensa e versatile, già solista in produzioni trasmesse da Rai Uno, al fianco di artisti come Katia Ricciarelli, Enzo Gragnaniello e Peppe Vessicchio, nonché interprete e autrice in colonne sonore firmate da Armando Trovajoli; Maurizio Pica, chitarrista, arrangiatore e direttore d’orchestra con un importante percorso tra musica classica, pop e teatro, ha collaborato con Roberto Murolo, Ron, Claudio Baglioni e Lina Sastri, firmando elaborazioni per il repertorio napoletano storico e moderno, oltre che grandi produzioni televisive e concerti internazionali; Michele De Martino, uno dei più autorevoli mandolinisti della scena italiana ed europea, solista apprezzato con orchestre come il Teatro San Carlo, il Maggio Musicale Fiorentino e l’Opera di Roma, diretto da Maestri come Riccardo Muti e Zubin Mehta.

Il trio offrirà una rilettura raffinata dei classici della Canzone Napoletana, rielaborati con sensibilità cameristica e arrangiamenti essenziali. Il mandolino sarà protagonista nella sua duplice veste: strumento popolare e al tempo stesso colto, capace di raccontare con grazia ed energia una delle tradizioni musicali più iconiche al mondo.

L’appuntamento si inserisce in un cartellone che, dopo l’inaugurazione dell’8 luglio con il duo internazionale Beer-Demander / Vingiano, proseguirà il 2 agosto alla Fortezza del Priamar con il Quintetto a Plettro Giuseppe Anedda e un omaggio a Ennio Morricone. Seguiranno, il 25 agosto alla Chiesa di Sant’Andrea, il Recital di Carlo Aonzo e René Izquierdo, e in chiusura, il 6 settembre, il grande concerto dell’Orchestra a pizzico Estudiantina Bergamo, con circa 30 elementi.

Ancora una volta, il Festival Internazionale Mandolinistico di Savona conferma la sua vocazione a essere luogo di incontro tra culture, epoche e stili, dove l’eredità musicale si rinnova in forme attuali, accessibili e profondamente evocative.