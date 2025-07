Regione Liguria stanzia 1,8 milioni di euro per il Fondo Affitti. Il sostegno stimato per 2mila famiglie

Regione Liguria ha stanziato 1,8 milioni di euro per il sostegno al pagamento degli affitti, destinati ai Comuni classificati come ad alta tensione abitativa e ad alta problematicità. Le risorse, interamente finanziate con fondi regionali e previste nell’assestamento di bilancio approvato per l’esercizio 2025, saranno suddivise tra i 23 Comuni interessati nel mese di agosto, con un incremento di 100mila euro rispetto al 2024.

L’iniziativa nasce su impulso degli assessori regionali Marco Scajola (Politiche abitative) e Massimo Nicolò (Politiche sociali) e si inserisce in un quadro di intervento mirato a contrastare le difficoltà economiche che gravano su molte famiglie liguri, in un contesto in cui il contributo statale risulta assente. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire un sostegno concreto ad almeno 2000 nuclei familiari in condizioni di disagio, soprattutto nei territori dove la domanda abitativa supera ampiamente l’offerta disponibile.

“Abbiamo fatto un ulteriore sforzo per aumentare, con risorse economiche interamente regionali, il fondo messo a disposizione nel 2024 - dichiara l’assessore regionale alle Politiche abitative Marco Scajola - Un lavoro davvero significativo per stanziare un totale di 1,8 milioni di euro con cui vogliamo dare una risposta a chi è maggiormente in difficoltà. Con questi fondi sopperiamo alla mancanza di risorse nazionali e contiamo di fornire supporto ad almeno 2000 famiglie liguri, dimostrando loro vicinanza e attenzione, ma anche l’efficienza della ‘macchina’ regionale. Nel mese di agosto faremo la ripartizione dei fondi tra i Comuni ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa, in totale 23, tra questi ci saranno i capoluoghi di provincia e le cittadine con maggiore difficoltà”.

“In un contesto economico e sociale ancora complesso, abbiamo ritenuto fondamentale rafforzare ulteriormente il nostro impegno a favore delle famiglie liguri in difficoltà. L’incremento del fondo affitti - spiega l’assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò -, interamente finanziato con risorse regionali, testimonia la volontà concreta della Regione di non lasciare indietro nessuno. Parliamo di 1,8 milioni di euro che andranno a sostenere concretamente migliaia di cittadini, in particolare nei Comuni dove la pressione abitativa è più alta. Nonostante l’assenza di contributi statali, abbiamo scelto di intervenire con determinazione, aumentando di 100mila euro lo stanziamento rispetto allo scorso anno. Si tratta di una misura di carattere sociale, che guarda con attenzione alle fasce più fragili della popolazione, contribuendo a garantire un diritto fondamentale come quello alla casa. Continueremo su questa strada, unendo politiche sociali e abitative in un’ottica di sostegno e inclusione.”