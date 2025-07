Giornata di prevenzione dell'annegamento: a Finale la simulazione di soccorso dalla spiaggia "dei Bianchi"

Oggi, 25 luglio, si celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in seguito alla risoluzione delle Nazioni Unite dell’aprile 2021. L’obiettivo di questa giornata è porre l’attenzione sull’impatto drammatico dell’annegamento a livello globale e diffondere strategie di prevenzione efficaci, che possono salvare vite umane. Per questo, il motto scelto anche per questa edizione è: “Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”.

In occasione di questa giornata, in tutte le località italiane insignite della Bandiera Blu vengono organizzate attività di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione degli annegamenti. Il programma prevede incontri con istituzioni e operatori del settore, dimostrazioni pratiche sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, oltre a laboratori dedicati ai bambini per educare, fin da piccoli, alla sicurezza in acqua.

Il Comune di Finale Ligure, quest’anno insignito per il diciottesimo anno consecutivo del riconoscimento di Bandiera Blu, in collaborazione con l’Associazione Bagni Marini e la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Finalmarina, partecipa attivamente a questa importante iniziativa, promuovendo un evento dedicato alla sicurezza della balneazione.

Quest’oggi, alle ore 17, presso la spiaggia libera “Riun dei Gianchi” sul Lungomare Migliorini, sarà realizzata una simulazione di un intervento di soccorso in mare e rianimazione in spiaggia, sensibilizzando cittadini e turisti sull’importanza di comportamenti responsabili e sulla conoscenza delle manovre di primo soccorso.

La sicurezza in mare riguarda tutti: prevenire è il modo più efficace per proteggere la vita.