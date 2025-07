Laigueglia tra storia e spettacolo: torna il tradizionale "Sbarco dei Saraceni"

Laigueglia si prepara al tradizionale “Sbarco dei Saraceni”, uno degli eventi clou dell’estate laiguegliese, organizzato dal Comune di Laigueglia. L’atteso evento si terrà venerdì 1 agosto con il grandioso spettacolo pirotecnico, la rievocazione storica, la battaglia in mare e lo sbarco del corsaro Dragut. Verrà ricostruito il saccheggio di Laigueglia, avvenuto nel 1546 ad opera dei saraceni capitanati dal comandante Dragut, una figura ricorrente negli eventi legati alla marineria in Liguria.

Secondo la tradizione, i saraceni sbarcarono sulla spiaggia e misero a ferro e fuoco la città, razziando tesori e facendo prigionieri. I partecipanti alla manifestazione, che si terrà dal molo centrale e a seguire in tutto il centro storico, sono divisi in due schieramenti: gli “autoctoni”, in tuniche bianche col simbolo cristiano, e gli “invasori turchi”, in vesti nere e rosse, che si scontrano sulla riva del mare, ingaggiando una feroce battaglia. Prima e durante gli scontri vengono sparati fuochi d’artificio per illuminare la Baia del Sole. Tutt’intorno risuonano le note dei tamburi e delle musiche di guerra che incitano alla battaglia. Il bastione e i tetti dei palazzi del centro storico sono avvolti dal fuoco e da un denso fumo rosso.

L’evento inizierà alle 22 con lo spettacolo dei fuochi piromusicali, sparati dal molo centrale del borgo marinaro, seguito dalla battaglia. Dalle 23 inizierà la “Notte Bianca del Saraceno”. Nelle piazzette del centro storico saranno presenti diversi gruppi e generi musicali: in piazza Garibaldi il giovanissimo DJ Giallo con la musica Dance anni ’90 e 2000, tormentoni e grandi successi estivi per far divertire i più scatenati; in piazza Marconi i Drim Country, nuova formazione specializzata in musica country con musicisti e ballerine; in piazza della Libertà i D-Sparsi con la consueta carica di energia del loro rock anni ’90 e 2000; in piazza Musso un musicista che non ha bisogno di presentazioni: si esibirà infatti Nando Rizzo con un repertorio appositamente preparato che spazierà dai grandi cantautori italiani a Vasco, tutto da cantare in compagnia; in piazza Cavour un’altra esibizione ad alto impatto di adrenalina con i Running Shadows e i pezzi che hanno fatto la storia del rock dagli anni ’70 agli anni ’80.

La regia dello “Sbarco dei Saraceni” è curata da Massimo Spinetti, in collaborazione con Gabriele Riolfo, mentre la direzione artistica è della Eccoci Eventi. L’organizzazione ricorda che sono aperte le iscrizioni (gratuite) per partecipare allo Sbarco dei Saraceni, sia come figuranti che per partecipare alla battaglia, in veste sia di laiguegliesi a terra che di saraceni sui gozzi in mare. Per info: Comune di Laigueglia, Ufficio Turismo e IAT.

Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato alla cultura e al calendario delle manifestazioni: “Nello Sbarco dei Saraceni di quest’anno ci saranno alcune novità, sia nella parte di rievocazione che nella parte della battaglia, e i fuochi d’artificio musicali sul mare, già da anni imperdibili per la loro unicità” – continua Chirivì – “Dalle 23 poi prenderà il via la Notte Bianca del Saraceno, con musica nel centro storico fino all’una e mezza; ogni piazza presenterà un genere differente, in modo tale da consentire agli ospiti di tutte le età di divertirsi e scatenarsi, andando incontro ai diversi gusti di un pubblico sempre più variegato ed eterogeneo che riempirà il borgo nella notte più divertente dell’estate laiguegliese”.