Quali sono le caratteristiche principali dei migliori bookmakers?

Nel momento in cui un utente decide di navigare su una piattaforma di gioco online, è importante che monitori determinati elementi prima di iniziare a scommettere. Non tutti i siti, infatti, sono uguali, motivo per il quale è importante sapersi districare bene nella vasta offerta presente sul web. Tra i portali di betting spiccano soprattutto i siti scommesse con bonus di benvenuto senza deposito , che consentono all'utente di ricevere ed utilizzare promozioni utili al piazzare una scommessa su un qualsiasi evento sportivo. Come si evince dal sito di comparazione Superscommesse.it, la maggior parte di questi portali di betting offre bonus e promozioni ad hoc, pensate appositamente per i propri utenti. Ma quali sono gli elementi che un giocatore online deve prendere seriamente in considerazione prima di giocare? Andiamo a scoprirli insieme.

Certificazione ADM

Il primissimo elemento da considerare ancor prima di tutti gli altri è senza ombra di dubbio la certificazione ADM. In Italia, infatti, le uniche piattaforme autorizzate ad operare sono proprio quelle sotto il controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Considerando il sostanziale aumento delle truffe online (per cui adesso c’è anche lo spauracchio delle voci create con l’intelligenza artificiale ), è doveroso navigare su un sito legale e di conseguenza sicuro ed affidabile. Il compito dell'ADM in merito alle piattaforme di casinò digitali è quello di monitorare in particolar modo i montepremi e il Return to Player, che deve essere perlomeno equivalente all'80% dell'incasso. In più, controlla anche che i sistemi hardware e i software di uscita delle combinazioni siano perfettamente in regola.

Metodi di pagamento noti e legali

I siti di casinò online con licenza ADM presenteranno certamente dei metodi di pagamento comuni e legali, tra i quali risultano molto spesso carte di credito come Visa e Mastercard, carte prepagate come PostePay e Paysafecard, bonifici bancari e portafogli elettronici come PayPal, utilizzato in Italia già da una decina di milioni di utenti , Skrill e Neteller. Alcune piattaforme, inoltre, accettano anche Apple Pay. Oltre a verificare che il sito sul quale ci stiamo registrando sia effettivamente dotato di licenza ADM (ex AAMS), è bene controllare i termini e le condizioni del casinò per informazioni specifiche relative ai metodi di pagamento accettati, ai tempi di elaborazione e ad eventuali commissioni.

Varietà giochi e offerte

Più opzioni ed alternative ci sono e meglio è. Per questo motivo la varietà di giochi ed offerte su un sito di casinò online è fondamentale, perché rende l'esperienza del giocatore più ricca e coinvolgente e perché mantiene vivo il suo interesse. Ogni utente ha delle preferenze e dei gusti differenti, è questa la ragione principale per la quale la varietà è importante. Inoltre quest'ultima previene la noia, offre nuove sfide, aumenta la fedeltà dei clienti già fidelizzati e ne attira di nuovi. Insomma, un'ampia selezione sia per quanto concerne i giochi che per le offerte e le promozioni, quali ad esempio bonus senza deposito, con deposito, free spin e molte altre ancora, rappresenta un forte incentivo per attirare le attenzioni di nuovi giocatori.

Servizio clienti

Per una piattaforma che funziona è necessario un servizio clienti che funzioni altrettanto bene. Per lo sviluppo del sito e per la fidelizzazione degli utenti è fondamentale garantire un'assistenza a tempo pieno con tanto di chat dal vivo. Un giocatore poco esperto e quindi alle prime armi con una piattaforma di casinò online, infatti, potrebbe avere bisogno di assistenza prima o poi. Per questo motivo le sale da gioco digitali negli ultimi anni hanno incrementato il customer care sulle piattaforme, così da garantire disponibilità ed aiuto a tempo pieno e con una certa rapidità. Per creare un rapporto di stima e di fiducia con il cliente è importante che si garantisca una risposta celere ed esaustiva.

Crittografia dati

A proteggere i dati sensibili e personali degli utenti ci pensa la crittografia dati, che ha come compito quello di assicurare per l'appunto privacy e sicurezza nel corso delle transazioni e dell'utilizzo della piattaforma. La crittografia non solo impedisce che dati personali e finanziari vengano a contatto con dei malintenzionati, ma aiuta quindi anche a prevenire frodi e a proteggere i flussi di denaro mossi dai clienti. In più, dimostrando una certa attenzione alla sicurezza dei giocatori tramite protocolli avanzati come SSL/TLS (HTTPS), si viene a creare un ambiente di fiducia e di affidabilità.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.