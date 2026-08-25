Eclissi di Luna venerdì 28 agosto: nel Savonese spettacolo (quasi) totale prima dell'alba

Il cielo savonese regala un altro appuntamento con l'astronomia, a distanza di poche settimane dall'eclissi solare del 12 agosto scorso, quando il disco del Sole era stato oscurato per quasi il 94% osservato dalla Liguria.

Stavolta, però, protagonista sarà la Luna: venerdì 28 agosto, all'alba, si verificherà un'eclissi lunare parziale che promette di essere uno degli eventi più suggestivi dell'anno.

Il fenomeno avrà inizio alle 4:33 del mattino e, secondo i calcoli degli esperti, raggiungerà il suo apice alle 6:13, quando il 96,2% della superficie lunare si troverà immersa nel cono d'ombra proiettato dalla Terra: solo il 3,8% dell'astro resterà illuminato dal Sole, un valore così marginale da rendere l'eclissi parziale quasi indistinguibile, a occhio nudo, da una totale. L'evento si protrarrà oltre il tramonto della Luna, che a Savona è previsto poco dopo le 6:30.

A seguire l'appuntamento con il cielo sarà, come di consueto, l'Associazione Astrofili Orione, che meteo permettendo organizzerà un'osservazione pubblica dai prati di San Bartolomeo del Bosco. Chi fosse interessato a partecipare può contattare l'associazione al numero 347 7123570.

Dopo l'eclissi solare di Ferragosto, che aveva acceso l'interesse di appassionati e curiosi lungo tutta la costa ligure, il cielo di fine agosto offre dunque un secondo, imperdibile richiamo per chi ama alzare lo sguardo verso l'alto.