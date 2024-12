Truffe agli anziani, rischio pericolo dell’intelligenza artificiale: martedì 10 dicembre un incontro a Savona

Dalla carta d'identità clonata usata come garanzia su piattaforme per acquisti online alla telefonata attraverso una voce creata dall’intelligenza artificiale. Ma anche le truffe del finto incidente, del falso incaricato di servizi pubblici, della finta consegna di pacchi o delle comunicazioni via internet per ricevere informazioni bancarie o personali.

Sono sempre più in crescita le truffe agli anziani nel territorio savonese. E così, dopo una serie di iniziative in tutta la provincia, la Federazione dei Pensionati CISL Savona insieme al Sindacato di polizia SIULP promuovono l’incontro pubblico “Non lasciarti truffare – Consigli per la sicurezza degli anziani…e non solo” previsto per la giornata di martedì 10 dicembre, alle ore 16.00, presso la Sala Rossa del Comune di Savona.

“L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale e resa possibile grazie alla indispensabile collaborazione della Polizia di Stato, della Polizia Postale e dell’associazione dei consumatori Adiconsum, intende sensibilizzare la popolazione sulle potenziali truffe in cui potrebbe incorrere e sulle precauzioni necessarie per evitarle ovvero affrontarle”, spiegano Fnp e Siulp.

“Le truffe, pur non risparmiando nessuno, prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane, che oltre al danno economico feriscono negli affetti e nella sicurezza personale. L’iniziativa è mirata ad informare rispetto ad un fenomeno in continuo aumento e perfezionamento”, spiega il responsabile FNP CISL Savona Claudio Bosio.

“L’invito che rivolgiamo è quello di non fidarsi, di non fare entrare nessuno in casa, di non fornire dati a sconosciuti ma di chiamare il 112 e segnalare in tempo reale la presenza di chi ci sta suonando alla porta o ci sta chiedendo insistentemente informazioni personali in qualsiasi forma e con qualunque mezzo. Una pubblicità di qualche tempo fa recitava 'una telefonata ti salva la vita': ecco non esitate a chiamare le Forze dell’Ordine perché non siete soli”, aggiunge la Segreteria provinciale del sindacato di polizia Siulp Laura Galtieri.