Bilancio Regione: accolti i provvedimenti Pd su casa, trasporti, lavoro, sanità e aree interne

L’implementazione del fondo per la morosità incolpevole, il sostegno alla neuropsichiatria infantile e alla disabilità, l’ampliamento dei fondi per il Trasporto pubblico locale, la revisione del piano strategico per le aree interne, le misure per il lavoro, la cultura, la sanità. Sono i maggiori provvedimenti del Gruppo del Partito Democratico in Regione accolti dalla Giunta e entrati nella manovra di bilancio.

"Si tratta di misure che puntano a migliorare servizi, assistenza e qualità della vita dei cittadini liguri e che guardano ai loro reali bisogni, soprattutto di chi è più in difficoltà - commenta il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna dopo la sessione di assestamento del bilancio - Chiedendo un fondo aggiuntivo per la morosità incolpevole di 300 mila euro abbiamo voluto tutelare il diritto alla casa rispondendo a un’urgenza reale che tocca centinaia di famiglie liguri sempre più in difficoltà".

"Grazie al nostro lavoro siamo riusciti a far stanziare 5 milioni al fondo regionale per il trasporto pubblico destinato ai mezzi su gomma, e abbiamo ottenuto anche un milione e 500 mila euro per la neuropsichiatria infantile e altri 500 mila euro per i servizi dedicati alle persone con disabilità, oltre a 150 mila euro per favorire l’insediamento degli studi medici nelle aree interne. Un provvedimento che va di pari passo con il nostro Ordine del giorno che chiede alla Giunta la revisione del Piano strategico Nazionalearee interne per fermare lo spopolamento e rafforzare i servizi. Anche questo accolto, come la richiesta di avvio di una struttura dedicata alle crisi industriali in Liguria per promuovere una politica industriale che torni a essere leva attiva di trasformazione economica, sociale ed ecologica e i 500 mila euro per il sostegno dello spettacolo dal vivo. Mentre sarà presentata in commissione sotto forma di Proposta di legge la nostra richiesta di localizzazione di data center e centri di elaborazione dati in Liguria, per promuovere la crescita economica, l'innovazione digitale e l'occupazione qualificata, sfruttando la posizione strategica della Liguria come gateway digitale del Mediterraneo e valorizzando le aree industriali dismesse. Tutte misure che si muovono nel solco della promozione della reindustrializzazione della nostra regione attraverso un lavoro dignitoso, che guarda al futuro e non precario. Uno dei nostri impegni presi con i cittadini liguri. Grazie a queste nostro proposte siamo riusciti a mediare e dare una direzione a un bilancio nato male, senza una rotta e che dimenticava le fasce più fragili della popolazione".

"Purtroppo ci sono stati anche dei no a ulteriori misure che ritenevamo essenziali, come il no all’incremento del fondo affitti e alla ristrutturazione delle case Erp, che avrebbero dato un ulteriore boccata di ossigeno a chi ogni giorno fa i conti con l’emergenza abitativa. No anche al salario minimo negli appalti regionali e no anche all’adozione di un Piano Regionale per il contrasto alla povertà per gli anni 2024-2026, integrato con il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali e no anche alle agevolazioni sul pagamento del bollo per i mezzi delle associazioni di volontariato e del trasporto pubblico locale. Solo per citare alcune delle principali misure da noi proposte ma che non sono state accolte, ma che avrebbero potuto dare slancio a questo bilancio. Come Partito Democratico continueremo a portare avanti queste richieste perché le riteniamo giuste e fondamentali per migliorare la vita dei liguri e soprattutto di chi fa più fatica, perché al centro della nostra proposta e del nostro lavoro ci sono tutti i cittadini", conclude Sanna.

Nel corso degli ultimi provvedimenti regionali, sono stati accolti numerosi emendamenti e ordini del giorno, suddivisi tra l’Assestamento di bilancio (DDL 70), il cosiddetto “Omnibus” (DDL 76) e il Documento di economia e finanza regionale (Defr PDD 80), con l’obiettivo di rafforzare e migliorare diversi ambiti cruciali per il territorio.

Nel DDL Omnibus, è stato stanziato un finanziamento di 5 milioni di euro per il fondo trasporti, destinato in modo specifico al potenziamento dei mezzi su gomma. Un ulteriore intervento significativo riguarda la sanità, con lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro a favore della neuropsichiatria infantile. L’obiettivo è ridurre le liste di attesa per le prestazioni terapeutiche e riabilitative rivolte ai minori affetti da disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo. Per migliorare l’assistenza sanitaria nelle aree più isolate, sono stati inoltre previsti 150.000 euro per favorire l’insediamento di studi medici in zone disagiate, garantendo così una copertura sanitaria capillare. Infine, è stata accolta la proposta di promuovere la localizzazione di data center e centri di elaborazione dati in Liguria, con l’impegno di portare l’iniziativa in Commissione sotto forma di proposta di legge.

Con l’Assestamento di bilancio (DDL 70), sono stati destinati 1,5 miliardi di euro per il potenziamento del fondo per la morosità incolpevole, a supporto delle persone in difficoltà economica. Sono inoltre stati stanziati 500.000 euro per il sostegno allo spettacolo dal vivo, un settore duramente colpito negli ultimi anni. Altri 500.000 euro sono stati assegnati per il rafforzamento dei servizi dedicati alle persone con disabilità, mentre 300.000 euro sono stati destinati a supportare le associazioni impegnate nella promozione e diffusione delle tecniche salvavita sul territorio.

Infine, il Defr (PDD 80) ha accolto importanti interventi strutturali. Tra questi, la revisione delle tariffe DRG pediatriche, con l’obiettivo di adeguarle all’aumento dei costi reali e alla crescente complessità assistenziale, e la promozione – insieme ad altre Regioni con IRCCS pediatrici – di una proposta formale per aggiornare le tariffe e i pesi dei DRG pediatrici. È inoltre prevista l’attivazione di una struttura dedicata alla gestione delle crisi industriali in Liguria, nonché la richiesta di nuove risorse per l’assunzione di personale sanitario necessario all’attuazione del sistema previsto dal PNRR. Infine, è stata avanzata la richiesta di un aumento dei budget destinati alle ASL, al fine di garantire un’adeguata compensazione in seguito all’incremento delle tariffe sanitarie relative alla residenzialità e alla semi-residenzialità sociosanitaria extraospedaliera.