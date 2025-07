Regione, 100% di anticipo per investimenti e 29 milioni di euro per completare la quota 2025 del Fondo nazionale trasporti

Possibilità di anticipo del 100% delle risorse, rispetto all’attuale 50%, da parte della Regione Liguria, alle aziende di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, per gli acquisti di nuovi mezzi fatti con fondi statali, in attesa che il ministero provveda al versamento degli stessi e assegnazione anticipata alle Province, per l’anno 2025, delle risorse previste dal Fondo Nazionale Trasporti fino alla dodicesima mensilità. Queste le due importanti misure approvate dal Consiglio Regionale, su iniziativa dell’assessore ai Trasporti Marco Scajola, all’interno del cosiddetto disegno di legge omnibus.

Per ciò che concerne il primo provvedimento l’obiettivo è quello di fornire maggiore copertura finanziaria alle aziende per portare a termine gli investimenti e garantire la continuità del servizio. Il secondo intervento, considerato che le mensilità di agosto e settembre sono in fase di liquidazione, prevede che Regione Liguria impegni in anticipo le mensilità di: ottobre, novembre e dicembre per una cifra totale di oltre 29,2 milioni di euro.

“Parliamo di due azioni storiche che consentiranno alle aziende e agli enti provinciali di avere subito, senza esporsi economicamente, risorse finanziarie fondamentali per il trasporto pubblico locale– spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Da un lato abbiamo lavorato per portare al 100% la possibilità di anticipo per l’acquisto di nuovi mezzi con l’obiettivo di garantire liquidità alle aziende, che, altrimenti per realizzare gli investimenti e garantire la continuità del servizio, si troverebbero a sostenere importanti anticipazioni di cassa con ricorso al sistema creditizio e quindi ulteriori spese da affrontare. Dall’altro sosteniamo direttamente le Province, con uno stanziamento complessivo da oltre 29 milioni di euro, che per il 2025 avranno, di fatto, già coperta la propria quota prevista dal Fondo Nazionale Trasporti. In questo modo Regione Liguria dimostra la propria totale disponibilità verso le varie realtà territoriali alle quali chiediamo massimo impegno affinché il servizio di trasporto pubblico locale migliori per tutta l’utenza e dia maggiori certezze ai lavoratori”.