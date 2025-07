Da Bardino Nuovo all'Argentina: un viaggio sulle tracce degli orologi Bergallo

Un'occasione per sognare terre lontane e scoprire affascinanti connessioni storiche. Domenica 27 luglio, alle ore 20, il Museo dell’orologio da torre Bergallo di Bardino Nuovo ospiterà un incontro speciale, aperto a tutti, in cui l'agenzia Ponente Viaggi presenterà il suo nuovo tour in Argentina.

Il viaggio, in programma tra fine febbraio e inizio marzo 2026, non sarà solo un'immersione nelle meraviglie del grande paese sudamericano – dalle vibranti strade di Buenos Aires ai maestosi ghiacciai del Perito Moreno, dalla "fine del mondo" a Ushuaia fino alle spettacolari cascate di Iguazù – ma includerà anche una tappa singolare a Puerto Santa Cruz, in Patagonia. Qui, infatti, è ancora presente e funzionante un orologio Bergallo, testimonianza del legame storico tra la valle del Ponente ligure e queste lontane latitudini.

A seguire la presentazione del tour, la serata proseguirà all'insegna della musica con il concerto del duo Galo Cadena e Corrado Cordova. Nell'ambito della rassegna "Musica nei castelli di Liguria", i due artisti proporranno lo spettacolo musicale "Canciones de España e Sudamerica", un viaggio sonoro tra le melodie più suggestive dei due continenti. L'ingresso al concerto è libero.