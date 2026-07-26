Incidente in A10, soccorsi sul posto: riaperto il tratto tra Albenga e Borghetto

Si verifica un incidente in A10 al km 70+500 tra Borghetto e Pietra Ligure e scatta l'intervento dei soccorsi.

Il sinistro in direzione Genova sta creando alcuni km di coda.

Sul posto sono intervenuti il personale autostradale, i vigili del fuoco e due ambulanze della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito e della Croce Rossa di Loano. Due feriti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Santa Corona.

Per consentire l'intervento dei soccorsi è stato chiuso per alcuni minuti il tratto tra Albenga e Borghetto.