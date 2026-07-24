Borgio Verezzi conferma la Bandiera Blu e porta in spiaggia la giornata per la sicurezza in mare

L’Amministrazione comunale di Borgio Verezzi ha ottenuto nuovamente la “bandiera blu” ricevendo il riconoscimento internazionale, che viene assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) ogni anno in 49 paesi, con il supporto e la partecipazione dell'ONU e dell’UNESCO per il lavoro svolto nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione sostenibile.

Essere inseriti nei comuni “ Bandiera Blu” da valore alle località turistiche balneari che rispettano il territorio e che indirizzano le loro scelte verso la sostenibilità ambientale.

Naturalmente uno dei patrimoni più importanti di Borgio Verezzi è il mare e la sua spiaggia. Il nostro litorale, che si estende per circa tre Km è intatto e tutelato dall’inquinamento e dall’erosione.

Naturalmente essere stati riconosciuti “Bandiera Blu” deve essere considerato l’inizio di un percorso di miglioramento in cui tutti sono chiamati a partecipare in quanto, se importante è stato aver ottenuto la bandiera blu, deve essere ancora più importante conservarla nel futuro. Quindi massimo impegno per avere mare e spiagge pulite, massima attenzione nel differenziare i rifiuti, ad avere parchi e giardini in ordine, oltre a continuare a tutti i livelli e a tutte le età a sostenere e a mettere in pratica ogni attività di educazione ambientale.

Iniziative come queste “Bandiera blu : al mare in sicurezza - Giornata della prevenzione dell’annegamento” si inseriscono in questo particolare percorso.

Sabato 25 luglio dalle 18,00 spiaggia libera fra bagni lido e bagni sole e Mare si svolgeranno dimostrazioni di salvataggio, primo soccorso e informazioni per la prevenzione, in collaborazione con scuola Italiana Cani Salvataggio, P.A. Croce Bianca Borgio V., Protezione Civile Borgio V., guardia Costiera, Polizia municipale, Ass. Bagni Marini, Associazioni locali