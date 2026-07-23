Rapina alla sala giochi, il presunto autore identificato dai Carabinieri tramite le telecamere

E' stato individuato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Albenga, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Pietra Ligure, un uomo indagato in stato e presunto autore della rapina avvenuta alla sala giochi di Pietra Ligure.

I fatti risalgono alla tarda serata dello scorso 29 giugno, quando, approfittando dell’assenza dei clienti, un uomo ha fatto irruzione nell’esercizio pubblico. Dopo aver avvicinato la titolare mentre si trovava sull’uscio, l’ha minacciata con un coltello, costringendola a rientrare per farsi consegnare l’incasso giornaliero, quantificato in circa 1.500 euro in contanti, per poi dileguarsi a piedi.

Le indagini degli uomini dell'Arma, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica. Fondamentale è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, che ha consentito di individuare il furgone utilizzato dall'indagato. L’attenta analisi dei fotogrammi ha permesso di isolare elementi probatori decisivi: la corporatura del malvivente, un piccolo tatuaggio sulla mano sinistra e l’abbigliamento indossato (una t-shirt con raffigurazioni di panda e loghi cinesi, pantaloncini grigi e ciabatte nere a strisce).

Grazie alla profonda conoscenza del territorio ed all’accuratezza degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, l'uomo, un 40enne piemontese domiciliato in provincia di Savona, è stato rintracciato e fermato dai militari nel pomeriggio del 30 giugno scorso nel centro storico di Pietra Ligure, recuperati nella circostanza anche gli indumenti utilizzati durante la rapina.

L'esito positivo dell’attività investigativa è stato reso possibile grazie alla pronta segnalazione della vittima e alla professionalità dei Carabinieri di analizzare tempestivamente i flussi video e i transiti del veicolo, portando alla rapida risoluzione del caso.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria.