Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese, altri tre mesi per presentare domanda al bando regionale dedicato alla creazione d'impresa

Ulteriori tre mesi per presentare domanda al bando regionale dedicato alla creazione d'impresa nell'Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese. È quanto stabilito da Regione Liguria attraverso il decreto dirigenziale di proroga della scadenza dei termini al 31 ottobre. La misura, rientrante nell'azione 1.3.3 del PR Fesr 2021-2027, è orientata a sostenere la nascita di nuove attività produttive nei 21 comuni savonesi riconosciuti a livello nazionale all'interno dell'Area di Crisi Industriale Complessa. Nello specifico: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Quiliano, Roccavignale, Vado Ligure e Villanova d’Albenga.



L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'investimento ammesso, per un importo massimo che può raggiungere i 50 mila euro. Nel caso in cui le nuove imprese fossero tra le attività riconosciute all'interno dell'accordo di programma sottoscritto ad agosto 2023 (manifatturiere, industriali o legate al trattamento e smaltimento dei rifiuti) l'importo concedibile può raggiungere i 130 mila euro.



"La Valbormida, e più in generale il Savonese, ha storicamente mostrato una certa vitalità industriale, confermata anche dagli ottimi risultati ottenuti con i bandi regionali e di Invitalia, che fanno di questo territorio l'area, tra quelle riconosciute all'interno del percorso di incentivazione nazionale, più performante d'Italia - sottolineano l'assessore regionale alle Aree di Crisi Complessa Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico, all'Industria e alla Programmazione Fesr Alessio Piana -. Con questa proroga intendiamo concedere ulteriore tempo a chi ha manifestato interesse, affinché possa trasformarlo in progetti concreti di sviluppo e nuova occupazione".



Gli interessati possono presentare domanda di contributo fino al 31 ottobre, accedendo al sistema "Bandi On Line" di Filse.