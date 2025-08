La gestione degli spazi pubblici è fondamentale per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini. In presenza di insetti infestanti o roditori, è importante sapere come chiedere la disinfestazione o derattizzazione in area pubblica e a chi rivolgersi per risolvere il problema in modo rapido ed efficace. In questo articolo, spiegheremo le modalità per segnalare infestazioni in spazi comunali e l’importanza di affidarsi a professionisti del settore come Lombardo Group.

Perché richiedere un intervento in area pubblica?

Zanzare, blatte, formiche, topi e ratti sono tra gli infestanti più comuni nelle aree pubbliche come:

Parchi e giardini comunali

Aree giochi per bambini

Marciapiedi, piazze, aiuole

Fogne e aree di raccolta rifiuti

Scuole, ospedali e impianti sportivi

Questi animali possono essere portatori di malattie e rappresentare un pericolo per la salute pubblica. Per questo, chiedere la disinfestazione o derattizzazione in area pubblica è un atto di responsabilità civica, soprattutto nei mesi più caldi o in zone densamente popolate.

Come chiedere la disinfestazione o derattizzazione in area pubblica

Se noti la presenza di insetti o roditori in un’area pubblica, puoi fare una segnalazione al Comune di riferimento. Ecco come fare:

Contatta l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del tuo Comune, via telefono o e-mail

(Ufficio Relazioni con il Pubblico) del tuo Comune, via telefono o e-mail Invia una segnalazione online tramite i portali istituzionali, se disponibili

tramite i portali istituzionali, se disponibili Descrivi con precisione il tipo di infestazione e l’area interessata

il tipo di infestazione e l’area interessata Allega foto se possibile, per facilitare l’identificazione del problema

Spesso, i Comuni si affidano ad aziende esterne per l’esecuzione degli interventi, e in questi casi è essenziale che il servizio venga affidato a professionisti qualificati.

Disinfestazione e derattizzazione: un intervento da professionisti

Un intervento pubblico richiede competenza, strumenti specifici e conoscenze normative. Una disinfestazione o derattizzazione professionale in area pubblica include:

Ispezioni preliminari

Piani di trattamento su misura

Utilizzo di prodotti certificati

Sicurezza per l’ambiente e per le persone

Prevenzione di recidive

Agire in modo tempestivo è cruciale per evitare la proliferazione degli infestanti e garantire un ambiente salubre e sicuro.

Lombardo Group: specialisti in disinfestazione e derattizzazione anche per enti pubblici

Lombardo Group è un’azienda siciliana con lunga esperienza nei servizi di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ambientale, operando anche in collaborazione con Comuni, enti pubblici, scuole e strutture sanitarie. Offre:

Sopralluoghi gratuiti e senza impegno

Tecnici certificati e altamente qualificati

Interventi rapidi in ambienti pubblici, civili e industriali

Prodotti ecologici e soluzioni sicure

Grazie all’approccio su misura e alla continua formazione tecnica, Lombardo Group è un partner affidabile per ogni esigenza legata al controllo degli infestanti.

