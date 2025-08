Savona, il Pd attacca Vaccarezza e Invernizzi: "A nulla servono le uscite pubbliche, sempre pronte a soffiare sul fuoco del malcontento"

"Il Partito Democratico di Savona e il gruppo consiliare prendono atto della presenza tra il pubblico al Consiglio Comunale del Consigliere Regionale Vaccarezza e del consigliere Invernizzi. In un momento molto delicato per la nostra città, in cui servirebbero serietà, competenza e spirito costruttivo, registriamo purtroppo l’ennesima occasione mancata da parte di due esponenti regionali del centro-destra". Lo affermano Alessandra Gemelli, Capogruppo Pd, e Simone Anselmo, Segretario dell’Unione Comunale di Savona.

"A nulla servono le uscite pubbliche, sempre pronte a soffiare sul fuoco del malcontento, soprattutto se si rivelano sistematicamente prive di proposte concrete e soluzioni reali - proseguono dal Pd - Se Vaccarezza e Invernizzi non erano d'accordo con questo piano, che noi stiamo cercando di adattare sulla base delle esigenze della città affrontando uno a uno i problemi e risolvendoli, perché non dirlo sin da subito ai loro assessori che l'hanno co-progettato e approvato? A differenza loro, ricordiamo bene il livello di degrado raggiunto dalla città qualche anno fa e l'immobilismo della precedente amministrazione, ma mai abbiamo pensato che la soluzione fosse quella di fotografare e pubblicare foto per incrementare ancor di più la polemica ed esasperare gli animi".

"Non lo abbiamo fatto semplicemente perché per noi fare politica è altro: significa costruire, non semplicemente commentare. È ascolto, confronto, visione e responsabilità. È lavorare per il bene comune e affrontare i problemi con serietà, non limitarsi a denunciare ciò che non funziona, ma assumersi l’onere di costruire alternative per risolvere le criticità. Stiamo finalmente affrontando un cambio epocale del sistema della raccolta dei rifiuti, un cambio radicale che — non va dimenticato — coinvolge tutti, e tra questi anche gli stessi addetti alla raccolta, cui va il nostro rispetto e che si stanno impegnando per acquisire nuove competenze con serietà e dedizione".

"Il Partito Democratico continuerà a lavorare con coerenza e serietà per offrire ai cittadini di Savona soluzioni reali e una prospettiva di sviluppo" concludono Gemelli e Anselmo.