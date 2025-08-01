Celle, la Protezione civile chiede aiuto: raccolta fondi per acquistare un nuovo mezzo

Una raccolta fondi per acquistare ed allestire un mezzo.
A lanciarla, richiedendo un aiuto ai cittadini, la Protezione civile di Celle Ligure "T. Mordeglia" che necessita di un nuovo inserimento nel parco mezzi.
L'associazione di volontari sempre in prima linea nelle emergenze sul territorio, nel 2026 compirà 40 anni visto che la fondazione risale al 1986.
Per poter donare si può effettuare un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca De' Baldi all'iban IT 86 0 08753 49271 000001600151. Associazione Volontari Protezione Civile "T. Mordeglia". Con la causale: "Donazione nuovo mezzo protezione civile".