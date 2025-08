Prosegue ad Albissola Marina l'iniziativa contro i mozziconi in strada promossa da Assonautica

Prosegue con successo il progetto “Adotta un portacenere” promosso da Assonautica – Sezione Provinciale di Savona – con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e commercianti alla tutela dell’ambiente marino attraverso la corretta gestione dei mozziconi di sigaretta.

L’iniziativa, avviata lo scorso giugno nelle Albisole, ha già visto la distribuzione gratuita di portacenere – barattoli o bottiglie riadattate – nei Comuni coinvolti, ottenendo fin da subito una risposta positiva da parte della cittadinanza.

Il progetto si rivolge sia ad attività commerciali che a privati cittadini, invitandoli a posizionare i portacenere in luoghi strategici: all’ingresso di negozi e locali, presso le fermate degli autobus, nei parchi pubblici, vicino a scuole, uffici o abitazioni. A chi aderisce è richiesto soltanto di svuotarli periodicamente, un gesto semplice ma significativo per contrastare l’abbandono dei mozziconi, i cui filtri – composti da plastica non biodegradabile – rappresentano una fonte di inquinamento tossico e persistente per l’ambiente. Come ricorda la campagna, "tutti i tombini portano al mare".

Lo scorso 28 luglio, Assonautica ha consegnato al Comune di Albissola Marina 45 portacenere, dando così avvio alla seconda fase del progetto. Il giorno seguente, la distribuzione è proseguita con il coinvolgimento diretto dell’assessore Roberto Bragantini e della consigliera comunale Lara Dellepiane, affiancati da Marta Peragallo, referente dell’iniziativa per Assonautica. Per Peragallo, l’occasione è stata anche un’opportunità per incontrare numerose realtà locali e promuovere direttamente l’importanza dell’impegno civico.

Assonautica esprime gratitudine alle Amministrazioni delle Albisole per il supporto e la collaborazione nella diffusione del progetto, auspicando una crescente adesione da parte della popolazione e una maggiore consapevolezza sui danni ambientali causati da comportamenti apparentemente innocui, come gettare a terra una sigaretta.