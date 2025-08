Castelvecchio di Rocca Barbena, stop al pallone in piazza, il sindaco firma un’ordinanza per tutelare il borgo

A Castelvecchio di Rocca Barbena, uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club, è entrata in vigore un’ordinanza che vieta il gioco del pallone in tutte le sue forme. Il provvedimento, firmato dal sindaco Marino Milani, mira a tutelare il centro storico e in particolare piazza Cavour, uno spazio unico: non lastricato, ma interamente ricoperto da un prato.

“Non si tratta di un divieto contro il gioco – spiega il sindaco –, ma di un gesto di responsabilità verso un patrimonio comune. Piazza Cavour era uno sterrato con pochi alberi, oggi è un prato con irrigazione automatica: un lavoro che ha richiesto impegno e risorse. Non può diventare un campo da calcio”.

L’ordinanza vieta non solo i giochi con la palla, ma anche tutte le attività non autorizzate che possano arrecare disturbo o danneggiare beni pubblici e privati. Il documento include anche il divieto di circolazione con biciclette o velocipedi nella piazza, proprio per proteggere il manto erboso, delicato e costoso da mantenere.