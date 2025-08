Carcare piange la scomparsa di padre Italo Levo, il sindaco Mirri: "Lascia vuoto profondo nella nostra comunità"

Un profondo senso di commozione ha avvolto la comunità di Carcare alla notizia della scomparsa di padre Italo Levo, parroco della parrocchia San Giovanni Battista, amministratore della chiesa Cuore Immacolato di Maria in frazione Vispa e membro del consiglio presbiterale.

La sua morte ha suscitato un’ondata di dolore e affetto: il vuoto lasciato da padre Italo è immenso, ma altrettanto viva resta la sua eredità spirituale e umana. È stato un uomo che ha saputo incarnare i valori più autentici della fede cristiana con umiltà, dedizione e generosità.

A ricordarlo con parole cariche di emozione è stato il sindaco Rodolfo Mirri, che ha voluto esprimere il cordoglio dell’intera cittadinanza anche attraverso un post sulla sua pagina Facebook. “La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità, ma anche il ricordo vivo e commovente di un uomo di Dio, un vero pastore. Padre Italo era un uomo di profonda fede, capace di ascoltare e comprendere le esigenze dei suoi parrocchiani. Sempre pronto con una mano tesa, una parola di conforto, una presenza discreta ma fondamentale. Con lui perdiamo un amico, un padre spirituale, un maestro di vita. Ma restano il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua testimonianza di fede. La sua memoria continuerà a illuminarci e a guidarci nel cammino della vita e dello spirito”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Che la terra gli sia lieve, che il suo spirito trovi la pace eterna. La sua memoria continuerà a vivere nei nostri cuori, a ispirarci con lo stesso amore e impegno che lo hanno sempre contraddistinto. Oggi ci stringiamo alla sua famiglia, ai suoi cari e all’intera comunità parrocchiale, condividendo il dolore di questa perdita. Personalmente ho un solo rammarico: aver conosciuto padre Italo solo negli ultimi anni, ma sufficienti per coglierne la profondità della fede, il carisma, la cultura sensibile e l’autorevolezza che lo rendono indimenticabile”.

Infine, a nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini, il sindaco ha concluso con un messaggio di vicinanza: “Cari familiari, cari sacerdoti, siamo con voi in questo giorno di lutto per esprimere, in modo tangibile e solenne, la nostra partecipazione alla scomparsa di padre Italo. Vogliamo rendere omaggio all’affetto e alla stima che tutti noi nutriamo nei confronti del nostro caro concittadino. Solo con la preghiera e con la fede potremo affrontare questa perdita. Che la pace di Dio sia con noi e che la sua luce continui a illuminare il nostro cammino. Ciao padre Italo, riposa in pace e veglia su Carcare e su tutti i carcaresi”.