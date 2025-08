Sbanda con l'auto e finisce cappottato fuori strada: soccorsi nella notte a Orco Feglino

Intervento dei soccorritori pe un incidente stradale a Orco Feglino, avvenuto nella notte intorno alle 3:45 in Via Boragni.

Vigili del Fuoco del Distaccamento di Finale Ligure e sanitari sono intervenuti per un'auto che improvvisamente è sbandata finendo per cappottarsi nel bosco. All'interno dell'abitacolo è stata riscontrata la presenza di una persna. Il conducente, unico occupante del veicolo, è stato assistito dal personale sanitario della Croce Bianca di Finalmarina e poi trasportato in ospedale per accertamenti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.