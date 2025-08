Laigueglia celebra la Madonna delle Penne: un ponte tra fede, storia e mare

Laigueglia si prepara a celebrare una delle sue tradizioni più sentite: la festa liturgica della Madonna delle Penne, nel suggestivo santuario a strapiombo sul Capo Mele. L'evento, che si tiene ogni anno il 5 agosto, unisce la devozione alla Madonna della Neve con una storia secolare legata ai pescatori e ai marinai.

Il santuario, fondato all'inizio del XVII secolo da pescatori di corallo catalani, deve il suo nome a un curioso passaggio linguistico. L'iscrizione originale "Nuestra Señora de la Peña" (Nostra Signora della roccia) si trasformò nel dialetto ligure in "Madonna delle Penne", ma il legame con il mare e la roccia è rimasto indissolubile. Ancora oggi, è meta di pellegrinaggio per la comunità locale e un simbolo di protezione per chi vive di mare.

Il programma della giornata

La celebrazione prenderà il via alle 6:00 del mattino con una partenza in contemporanea dalle chiese parrocchiali di Laigueglia e Andora, per raggiungere il santuario dove alle 7:00 sarà celebrata la Santa Messa. Seguirà la tradizionale colazione in un'atmosfera di convivialità.

Nel pomeriggio, sarà attivo un servizio navetta gratuito "no stop", offerto dall’Istituto Don Bosco di Alassio, con partenza dalle 17:00 da Piazza Preve e rientro dalle 19:00.

Alle 17:15 è prevista una visita guidata per scoprire i segreti e la storia del santuario.

Il momento più solenne si svolgerà alle 18:00, con la Santa Messa che, grazie alla particolare posizione del santuario, potrà essere seguita anche dalle barche in mare. La cerimonia si concluderà con la deposizione in mare di una corona da parte dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, in memoria dei pescatori e marinai scomparsi, seguita da una solenne benedizione.