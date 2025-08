Personale per il Tribunale di Savona: il tema affrontato in Consiglio regionale

Durante la seduta odierna del Consiglio regionale della Liguria, il consigliere Alessandro Bozzano (Vince Liguria–Noi moderati) ha interrogato la Giunta sulle iniziative intraprese per per l’individuazione dell’eventuale personale interessato e se vi sia personale che abbia interesse alla dislocazione presso il Tribunale di Savona. Bozzano ha ricordato la convenzione in essere tra Regione e Ministero della Giustizia per l’interscambio di personale, già attivata dal Tribunale di Genova a cui recentemente sono state concesse alcune unità.

L’assessore al personale Paolo Ripamonti ha risposto che, per quello che riguarda la richiesta di distacco di personale regionale, sono state effettuate una serie di ricognizioni interne per individuare i dipendenti della Giunta da destinare ai predetti uffici e che la ricerca è ancora in corso, in quanto sono state individuate alcune possibili unità di personale, residente nella provincia di Savona, per i quali occorre però acquisire l’assenso.