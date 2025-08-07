Furti e danni alle bancarelle di Cairo Medievale: rubati tartufi e calamari, i ladri individuati grazie alla videosorveglianza

Un brutto episodio ha segnato la notte della prima serata della manifestazione Cairo Medievale. Una volta terminati i festeggiamenti, un gruppo di giovani ha preso di mira alcune bancarelle allestite nel centro cittadino, provocando danni e rubando diversi prodotti.

Tra gli stand colpiti c’è quello del Circolo Don Pierino, allestito in piazza XX Settembre: dopo averlo danneggiato, i vandali si sono impossessati di alcuni tartufi. Nel mirino anche lo stand del New Volley Valbormida situato poco distante, dove i frigoriferi sono stati forzati, uno completamente svuotato, con alcuni calamari sottratti, l’altro lasciato aperto, provocando il scongelamento degli alimenti conservati.

L’allarme è scattato rapidamente e i carabinieri sono intervenuti sul posto. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, i responsabili sono stati individuati e fermati in breve tempo.

A condannare con fermezza l’accaduto è stato il sindaco Paolo Lambertini, che ha dichiarato: "Azioni del genere non sono mai giustificabili. In questo caso, la gravità è doppia perché a subirne le conseguenze sono associazioni che lavorano per il bene della comunità. Si tratta di un fatto inaccettabile, e mi auguro che venga perseguito con la giusta severità”.