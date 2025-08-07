Cairo Montenotte, il Pd lancia l'appello per un nuovo centrosinistra unito in vista delle elezioni 2027

“La situazione amministrativa cairese impone dopo anni di malgoverno della destra un impegno tra tutte le forze progressiste della nostra città per costruire un nuovo percorso amministrativo.”

Si apre così la nota diffusa dal segretario del Partito Democratico di Cairo Montenotte, Nicolò Lovanio, che lancia un appello a tutte le componenti del centrosinistra cittadino per “dare vita a una fase nuova” e affrontare “senza pregiudizi” la sfida delle elezioni comunali del 2027.

“Come Partito Democratico cairese siamo impegnati nella costruzione di una alternativa politica nuova in grado di riprendere l’amministrazione di Cairo Montenotte”, prosegue il documento, che sottolinea come “alla luce anche degli ultimi risultati elettorali nei quali abbiamo ricevuto un chiaro segnale della nostra rappresentanza cittadina, ci assumiamo la responsabilità della guida di questo percorso.”

Il Pd punta a costruire un contenitore ampio e inclusivo: “È necessario avviare una nuova fase all’interno del centrosinistra cairese nel quale tutti possano sentirsi a casa.” E ribadisce che “la richiesta che ci sta arrivando da tutti i nostri iscritti e dai nostri elettori è chiara e si chiama unità.”

Secondo il segretario, “il centrosinistra cairese con le proprie divisioni ha contribuito al successo della destra per due mandati, dieci anni di malgoverno della nostra città della quale ormai tutti hanno triste memoria.”

Il Partito Democratico si dice pronto a farsi carico della responsabilità politica in vista delle amministrative: “Apriamo una nuova fase nella quale senza pregiudiziali nei confronti di nessuno ci prepariamo alla sfida delle amministrative del 2027.”

Il cuore del messaggio è nell’appello all’unità: “L’unità del centrosinistra è l’unica alternativa al governo della destra, a partire da questo punto fermo chiediamo a tutti gli attori del centrosinistra cairese di superare divisioni e frammentazioni passate per costruire insieme e in modo condiviso un’alternativa in grado di ridare una guida amministrativa seria alla nostra città.”