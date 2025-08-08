Fondo Affitti 2025, dalla Regione circa 300mila euro per quattro Comuni del savonese

Aumenta il sostegno della Regione Liguria alle famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto: per il 2025, il fondo destinato al sostegno locativo e alla morosità incolpevole arriva a 1,8 milioni di euro, 100mila in più rispetto al 2024, con risorse interamente derivanti dal bilancio regionale. I fondi saranno distribuiti tra 23 Comuni liguri classificati ad alta tensione abitativa.

Tra questi, l’assegnazione relativa alla provincia di Savona ammonterà a 286.493 euro suddivisi tra i Comuni di Savona (216.439 euro), Albenga (24.070 euro), Loano (30.136 euro) e Cairo Montenotte (15.848 euro).

“Non lasciare nessuno indietro è una delle priorità della nostra amministrazione regionale – dichiarano gli assessori regionali alle Politiche abitative Marco Scajola e alle Politiche sociali Massimo Nicolò -. Attraverso un importante lavoro condiviso abbiamo rifinanziato, con risorse interamente regionali, il fondo affitti incrementando di 100mila euro rispetto al 2024. Si tratta di 1,8 milioni che abbiamo ripartito tra i Comuni con pressione abitativa più alta e che contribuiranno a dare un supporto a oltre 6mila persone, compresi gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Gli stessi Comuni saranno liberi di utilizzare i fondi nella maniera più efficace possibile secondo le proprie necessità ed esigenze. Continueremo su questa strada, unendo politiche abitative e sociali in un’ottica di sostegno e inclusione a favore dei cittadini liguri”.