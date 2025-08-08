Donazione sangue e plasma: l'assessore Nicolò rinnova l’appello ai donatori

"Rinnovo l’appello ai donatori in un periodo delicato come quello estivo, in cui la raccolta di sangue e plasma diminuisce mentre la domanda negli ospedali, che accolgono residenti e turisti, aumenta". Cosi afferma Massimo Nicolò, assessore alla sanità di Regione Liguria.

"Ringrazio di cuore tutti i donatori e le associazioni per il loro prezioso supporto, che consente al sistema sanitario ligure di garantire scorte adeguate in tutta la regione. Un ringraziamento speciale va a tutti i donatori per la generosità e la sensibilità che continuano a dimostrare".



"Ad oggi – aggiunge Vanessa Agostini, responsabile del Centro regionale sangue – l’autosufficienza regionale è assicurata, anche se si registra una riduzione delle scorte di sangue di gruppo B positivo. Invitiamo quindi tutti i donatori, in particolare chi possiede questo gruppo sanguigno, a prenotare la donazione entro i prossimi 10 giorni e comunque prima della partenza per le vacanze. Rinnovo l’invito a prenotare la donazione anche nei giorni infrasettimanali per garantire la disponibilità di concentrati piastrinici per i pazienti ematologici. Il personale dei centri trasfusionali e delle associazioni – conclude Agostini - è sempre a disposizione per orientare e supportare i donatori nella scelta della tipologia di donazione. Prenota la tua donazione: https://www.alisa.liguria.it/centro-regionale-sangue/dove-donare.html.

