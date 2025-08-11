Sassello, i nomi di 18500 bambini vittime del conflitto a Gaza letti in piazza (FOTO E VIDEO)

La lettura integrale, a voce alta, di 18500 nomi di bambini e bambine vittime del conflitto a Gaza.

Questa mattina a Sassello dalle 9.00 nello spazio antistante la libreria indipendente Il Segnalibro di Piazza Barbieri 5, si svolgerà un momento di raccoglimento aperto con la lettura dei nomi delle piccole vittime della guerra in Palestina come azione collettiva di consapevolezza e responsabilità.

"La lettura di ciascun nome ha l'obiettivo di restituire identità e memoria, ogni nome letto rappresenta una vita spezzata, un bambino o una bambina che non potrà più crescere. Il gesto simbolico intende promuovere una cultura della pace e dei diritti umani coinvolgendo le comunità locali in un'azione collettiva di consapevolezza e responsabilità. Tutti coloro che sono disponibili per la lettura sono invitati a raggiungerci presso la piazzetta" dicono gli organizzatori.