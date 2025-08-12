Riorganizzazione delle Asl liguri, Fratelli d'Italia: "Accorpamento esclusivamente se frutto di un confronto politico ampio e trasparente"

"In merito alle notizie comparse sulla stampa, Fratelli d’Italia respinge con fermezza ogni lettura che lasci intendere che ci sia una posizione favorevole del partito nella riorganizzazione della aziende sanitarie. La sanità ligure non è e non sarà mai terreno di spartizione politica, ma un bene comune che appartiene a tutti i cittadini".

Si apre con queste parole la nota stampa firmata da Fratelli d'Italia sulla riorganizzazione delle Asl liguri.

"Fratelli d’Italia è disponibile a valutare l’ipotesi di accorpamento delle Asl esclusivamente se frutto di un confronto politico ampio e trasparente, che coinvolga la Giunta e tutti i consiglieri regionali, senza distinzioni di schieramento, e che abbia come fondamento l’ascolto attento delle istanze dei territori - si legge ancora nella nota - È necessario quindi costruire un percorso condiviso tra maggioranza e opposizione, amministratori locali, operatori sanitari, rappresentanze sindacali e cittadini, che porti alla definizione di un modello realmente rispondente alle specificità del territorio ligure".

"L’obiettivo deve essere quello di migliorare l’efficienza e la sostenibilità del sistema, senza compromettere la qualità dei servizi e la prossimità dell’assistenza. Una riorganizzazione delle Asl può avere senso solo se garantisce il rafforzamento delle strutture territoriali e il mantenimento dell’equilibrio tra aree urbane e interne. Fratelli d’Italia auspica quindi la sottoscrizione di un accordo formale e vincolante tra tutte le forze politiche, quale punto di partenza per una vera riforma partecipata. Nessun territorio e nessun cittadino dovrà essere penalizzato" concludono da Fratelli d'Italia.