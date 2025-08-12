Energia, a ottobre il nuovo bando della Regione per l'efficientamento delle imprese

A ottobre aprirà il nuovo bando della Regione Liguria per sostenere interventi di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni climalteranti nelle micro, piccole, medie e grandi imprese del territorio. La misura, rientrante nell’azione 2.1.2 del PR FESR 2021-2027, mette a disposizione 14 milioni di euro, erogati in parte a fondo perduto e in parte tramite finanziamenti agevolati.

"Siamo arrivati al terzo bando rivolto alle imprese che investono in interventi per migliorare le prestazioni energetiche e ridurre le emissioni – spiegano l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana –. Con questa misura cofinanziamo, attraverso contributi a fondo perduto e prestiti a tasso agevolato, la riqualificazione energetica di immobili, impianti e processi produttivi, compresa l’installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza. L’obiettivo è favorire un modello di sviluppo sostenibile e competitivo".

Per le micro, piccole e medie imprese, l’agevolazione può arrivare a coprire fino al 90% dell’investimento, così articolata: contributo a fondo perduto fino al 43%, finanziamento agevolato all’1,50% fino al 45% e un ulteriore 3% per l’abbattimento dei costi di garanzia. Per le grandi imprese, invece, è previsto esclusivamente il finanziamento agevolato, fino all’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 400 mila euro.

Le domande potranno essere presentate attraverso il sistema “Bandi online” di Filse dal 14 al 23 ottobre (con apertura della modalità offline dal 22 settembre). In caso di esaurimento delle risorse, la chiusura del bando potrà essere anticipata con decreto dirigenziale.

