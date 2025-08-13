Porta a porta a Savona, Carpano (Azione): "Necessario adeguare i ritiri e chiarire le modalità di servizio"

Azione, partito che siede tra i banchi della coalizione che governa la città, rompe il silenzio sul sistema di raccolta rifiuti. Un sistema che continua a presentare problemi, per cui continuano ad essere fatte segnalazioni di disservizio , anche agli stesi consiglieri comunali di maggioranza da parte dei cittadini che non è possibile ignorare.

"Azione richiama l’attenzione di SEA-S affinché, al di là delle recenti polemiche - dichiara il capogruppo Massimiliano Carpano - e degli episodi di maleducazione, venga garantito in ogni caso l’adeguamento del servizio di raccolta. Ad oggi, infatti, permangono numerosi giorni in cui il ritiro dei rifiuti non avviene entro l’orario di pranzo, creando disagi ai cittadini".

Pur considerando il fatto che ci sono errati conferimenti e Tari non pagate, questo non toglie che si proceda a fornire un servizio che funzioni. " Sappiamo che in città permane un grave problema di inciviltà, con conferimenti errati e comportamenti scorretti -dichiara - cui si aggiunge la questione delle utenze Tari non registrate. Ma, proprio per questo, la prima risposta dell’azienda deve essere quella di ritirare correttamente e assicurare il funzionamento del servizio nei punti dove esso oggi non è garantito. Se il numero di addetti disponibili non è sufficiente, SEA-S deve procedere immediatamente a una valutazione dei servizi in essere".

Un passaggio è poi sulla nuova l'incarico, per 11mila euro, che la società ha affidato ad una professionista esterna che però sarebbe arrivata nel momento sbagliato. "Bene la consulenza legata alla riorganizzazione del personale- conclude Carpano - anche se azioni come queste sarebbero state più efficienti se adottate in fase preparatoria alla raccolta rifiuti, non ad un mese e mezzo dall'avvio del servizio. Ribadiamo inoltre la necessità che SEA-S chiarisca ufficialmente la propria posizione in merito al ritiro dei bidoni su area privata. In fase iniziale era stato comunicato che, qualora i contenitori fossero stati messi in condizione di essere prelevati, si sarebbe provveduto al ritiro anche in tali aree. Questa previsione, però, non risulta più essere stata affrontata né applicata".

Azione spiega poi che continuerà a monitorare la situazione, chiedendo un servizio puntuale, trasparente ed efficiente, nell’interesse dell’intera comunità.