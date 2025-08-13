Chiusura del corso di laurea per fisioterapisti al Santa Corona, il Pd pietrese: "Sanità ligure, ogni giorno un fungo… e sono sempre velenosi"

"Nella nostra bella Regione, 'tutti i giorni nascon funghi' reciterebbe un antico adagio popolare per dire che ogni giorno ce n'è una nuova. Sì perché nella nostra sanità, purtroppo, i funghi sono sempre tossici o velenosi. Dopo il Punto Nascite (solo e 'orgogliosamente' sulla carta e ormai caduto praticamente in prescrizione), dopo l'idea balzana (e malsana) di ridurre da cinque a una, unica per tutta la regione, le centrali operative di emergenza del 118, è arrivata la pietra tombale sul corso di laurea per fisioterapisti, con sede a Santa Corona, come già avvenne per il corso di laurea in infermieristica all'epoca dell'amministrazione Toti, nonostante le rassicurazioni di Pinocchio, Lucignolo e del gatto e la volpe".

Così, attraverso una nota stampa, il circolo Pd Pietra Ligure e Val Maremola.

"Verrebbe voglia di gettare la spugna ma a noi, piccolo circolo dilettantistico di provincia, l'idea di arrenderci non ci sfiora minimamente e a quei politici locali eletti in Regione (non facciamo nomi per non urtare la loro sensibilità), soprattutto coloro che si vantano di aver sempre difeso il Santa Corona, rivolgiamo la nostra supplica: 'per favore, non difendetelo più, perché se questo è il risultato...' Buon ferragosto a tutti... E in salute naturalmente" concludono dal circolo dem pietrese.