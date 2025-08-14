Tassa Rifiuti, arriva il Bonus: ecco a chi spetta la riduzione del 25%. E non servirà fare domanda

Torna il bonus sociale sui rifiuti urbani. L'agevolazione, confermata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), garantirà una riduzione del 25% sulla tassa sui rifiuti per i nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche disagiate.

Il beneficio economico rappresenta una misura per alleggerire il carico delle utenze domestiche. La riduzione viene applicata direttamente sulla Tari, calcolata sull'importo lordo delle componenti perequative, escludendo l'IVA quando applicabile. Rimangono fuori dal calcolo dello sconto i servizi esterni al ciclo di gestione dei rifiuti urbani e gli eventuali conguagli di annualità precedenti.

Il sistema di erogazione del bonus si distingue per la sua semplicità: non sono richieste procedure burocratiche complesse o presentazione di domande specifiche.

L'assegnazione avviene in modo completamente automatico, basandosi sui dati dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente trasmessi direttamente dall'INPS.

Per accedere al beneficio, le famiglie devono rientrare in una di queste due categorie:

Nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro

Famiglie numerose con almeno quattro figli a carico e ISEE fino a 20.000 euro

È sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE entro le soglie stabilite. Ogni famiglia può beneficiare di un solo bonus per anno di riferimento.

La supervisione dell'intero processo rimane in capo ad Arera, mentre l'ANCI fornirà report dettagliati sui bonus erogati e sui relativi importi, permettendo un monitoraggio costante dell'efficacia della misura e identificando possibili aree di miglioramento.

Una caratteristica vantaggiosa del bonus Tari è la sua cumulabilità con altre agevolazioni sociali già attive. Le famiglie beneficiarie potranno quindi combinare questo sconto con i bonus per le forniture di energia elettrica, gas naturale e servizio idrico, creando un pacchetto integrato di sostegno economico che riduce multiple voci di spesa domestica.

L'entità del risparmio varia significativamente in base al territorio di residenza, riflettendo le differenze nelle tariffe locali. Secondo l'analisi di Cittadinanzattiva per il 2024, il costo medio nazionale della Tari si posiziona intorno ai 329 euro annui. Nelle aree con tariffe più contenute (circa 200 euro), il risparmio si attesterà sui 50 euro. Nei territori con costi maggiori, che oscillano tra 400 e 600 euro, lo sconto potrà raggiungere i 100-150 euro. Nelle zone con le tariffe più elevate, il beneficio economico potrebbe superare i 150 euro annui.

Il calendario di implementazione segue una logica precisa legata ai tempi di elaborazione dei dati ISEE. Il bonus entrerà in vigore nel 2026, applicandosi sulla base delle attestazioni ISEE presentate durante il 2025.

I gestori del servizio di raccolta rifiuti dovranno riconoscere lo sconto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, applicandolo alla prima rata disponibile. Qualora l'importo della rata non fosse sufficiente a coprire l'intero sconto, la differenza sarà detratta dalle rate successive. Questa tempistica è determinata dalla natura annuale del calcolo della Tari e dalla possibilità di richiedere l'ISEE in qualsiasi momento dell'anno, rendendo i dati completi disponibili solo nell'anno seguente.

Le proiezioni di Arera indicano che circa quattro milioni di famiglie italiane potranno usufruire di questa agevolazione nel corso del 2026. Si tratta di un intervento che consolida e amplia il sistema di protezione sociale già esistente, offrendo un sostegno concreto in un momento di crescente pressione economica sui bilanci familiari.