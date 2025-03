Finale, l'intero Consiglio Comunale commosso all'unisono ricorda Deborah Ballarò

Una rosa rosa al suo posto e tanta commozione negli occhi lucidi del sindaco Berlangieri e dei colleghi tutti, di maggioranza ma anche di opposizione.

Così il Consiglio Comunale, cominciato con un minuto di raccoglimento, nella sua seduta di ieri sera (giovedì 28 marzo, ndr) ha ricordato la scomparsa dolorosa della consigliere Deborah Ballarò. Un'ondata di affetto vero e sincero che ha coinvolto l'intero emiciclo, unanimamente commosso al punto all'ordine del giorno con il quale è subentrato alla compianta consigliera il geometra Marco Bruzzo con Andrea Calcagno dimessosi da vicepresidente del Consiglio Comunale e nuovo capogruppo di maggioranza.

Dei suggerimenti, dei consigli, del supporto di cui Deborah era prodiga ha ricordato il primo cittadino, sottolineando una mancanza condivisa da tutto il suo gruppo di maggioranza. "Porteremo avanti le tue battaglie, per cui ti sei sempre battuta con coraggio - ha detto il sindaco - Per i più deboli, per le persone con disabilità, per difendere la bellezza della tua città e del suo patrimonio culturale. Tu sei sempre qui con noi e, so che non vorresti che io lo dica, ma ci manchi e ci mancherai".

Anche la consigliere Simonetti ha avuto parole d'affetto, proponendo al parlamentino un ricordo che resti in futuro: "Era una persona che per me era un punto di riferimento. Deborah era un'esplosione di vitalità, nell'aspetto più umano possibile".