Rifiuti e bivacchi sulle spiagge libere di Savona: emergenza nel weekend di Ferragosto (FOTO)

Un ammasso di rifiuti nel parcheggio di Villa Pizzardi, abbandonati dai turisti in arrivo dalla vicina spiaggia libera ( e ripresi da una savonese in un video). La stessa scena si ripete poco distante, alla spiaggia delle Fornaci, dove, oltre ai rifiuti, tra tende e bivacchi abusivi il degrado è sempre più evidente.

È questa la fotografia delle spiagge libere savonesi in questo del lungo weekend di metà agosto: un quadro denunciato da numerosi residenti e frequentatori della zona, stanchi di assistere a comportamenti incivili che compromettono il decoro e l’immagine della città.

Dal parcheggio di Villa Pizzardi i rifiuti sono diventati addirittura un cumulo, lasciati a terra accanto ai cassonetti stracolmi, senza alcun rispetto per l’ambiente né per le regole di convivenza civile. Non va meglio lungo il litorale delle Fornaci, dove il problema dei campeggiatori abusivi continua a ripetersi: tende improvvisate, gazebo, barbecue improvvisati, con il fumno che arriva fino sulla passeggiata, e resti di cibo abbandonati sulla sabbia.

I cittadini chiedono che Sea-S intervenga con la raccolta e controlli più severiper contrastare un fenomeno che, ogni estate, si ripropone con crescente intensità. Savona, che vanta tratti di litorale insigniti della Bandiera Blu, non può permettersi di convivere con scene di degrado di questo genere.