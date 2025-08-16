Ad Alassio un gazebo speciale a Saldinbanco: biglietti scontati per il concerto dei Matia Bazar

Lunedì 18 agosto, durante la 13ª edizione di Saldinbanco, il grande evento dello shopping organizzato dal Consorzio “Alassio Un Mare di Shopping” in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, sarà possibile acquistare biglietti a prezzo speciale per il concerto dei Matia Bazar in programma martedì 19 agosto alle ore 22 nel rinnovato Auditorium “Enrico Simonetti” di Parco San Rocco.

Dalle ore 16 fino a mezzanotte, tra le eleganti vetrine a cielo aperto di Corso Dante e Corso Marconi - con oltre 120 gazebi, animazione per bambini, musica itinerante e karaoke - i visitatori potranno recarsi al gazebo dedicato al concerto, messo gentilmente a disposizione dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping" e posizionato in Corso Dante davanti al celebre Muretto per approfittare di un'imperdibile promozione last minute dedicata all'evento promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio in collaborazione con HPI Event.

Il concerto sarà un viaggio emozionante attraverso i brani che hanno segnato intere generazioni – da Solo tu a Per un’ora d’amore, da Vacanze romane a Ti sento, da Noi a La prima stella della sera, fino a Stringimi e Dedicato a te. Un repertorio che racconta la storia della band nata a Genova nel 1975, capace di vendere oltre quaranta milioni di dischi e pubblicare venticinque album, e che ha calcato il palco del Festival di Sanremo dodici volte, vincendo nel 1978 con …e dirsi ciao e nel 2002 con Messaggio d’amore, oltre a conquistare due Premi della Critica con Vacanze romane e Souvenir. Senza dimenticare il nuovo singolo Non finisce così, da un testo di Giancarlo Golzi, scritto prima della sua prematura scomparsa, ritrovato da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni) e musicato da Piero Cassano.