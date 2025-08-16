Savona in Azione: "Spiagge libere? Savona non può essere lasciata sola"

"Savona è uno dei pochi comuni liguri che rispetta la legge: oltre il 40% delle spiagge è libero e accessibile a tutti. Ma il rispetto delle regole, anziché essere un punto di forza, rischia di trasformarsi in un problema".

Si apre con queste parole la nota stampa di Savona in Azione per quanto riguarda il degrado sulle spiagge libere.

"Mentre molti altri comuni ignorano l’obbligo e, paradossalmente, arrivano persino a lamentarsi della gestione delle spiagge libere – nonostante per loro sarebbe più semplice garantire i controlli, vista la percentuale molto più bassa di arenili pubblici – è Savona a pagare le conseguenze - si legge ancora nella nota - spiagge sovraffollate, rifiuti abbandonati, bivacchi notturni e tende che trasformano l’arenile in campeggi abusivi. Un degrado che pesa sulla nostra città e sui cittadini savonesi"

Savona in Azione, attraverso i consiglieri comunali Massimiliano Carpano e Maria Adele Taramasso, sottolinea che: "Tutti i comuni costieri della provincia devono adottare le Azione opportune al fine di rispettare l’obbligo del 40% di spiagge libere, senza scappatoie; servono azioni incisive e continuative, non semplici rimozioni che spostano il problema da una spiaggia all’altra, per contrastare bivacchi abusivi e degrado; è necessario un supporto a livello regionale e statale per fare fronte a questo tipo di situazioni che contribuiscono a creare situazioni di degrado, visto il poco organico in capo alle forze dell'ordine, che agiscono con i mezzi che hanno a disposizione".

"Bisogna accelerare la trasformazione delle spiagge libere in libere attrezzate, seguendo gli esempi virtuosi di Varigotti e Bergeggi: spazi pubblici gestiti con serietà, sicuri, puliti e dotati di servizi minimi, capaci di diventare veri punti di ritrovo per giovani e famiglie. Il Comune di Savona si sta già muovendo in questa direzione: è in corso la messa a gestione della spiaggia libera di piazzale Eroe dei Due Mondi, con un progetto di riqualificazione che prevede servizi, un’area sportiva, spazi pubblici e un chiosco bar".

"Savona fa la sua parte. Ora è tempo che Regione e Governo facciano la loro, chiedendo il rispetto delle percentuali di spiagge libere e supportando i comuni costieri nella lotta al degrado sulle spiagge" concludono da Savona in Azione.