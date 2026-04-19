Addio all’ex senatore Sergio Cappelli, la Lega di Savona: "Scompare un pezzo di storia politica della nostra città"

"La Sezione di Savona della Lega esprime il proprio profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Sergio Cappelli, una figura storica e centrale per il movimento nel territorio".

Si apre così la nota stampa firmata dalla sezione savonese della Lega a poche ore dalla scomparsa dell'ex senatore Sergio Cappelli.

"Protagonista della prima ora, il suo contributo è stato fondamentale per l'affermazione della Lega Nord nel savonese all'inizio degli anni '90 - si legge ancora nella nota - Un impegno iniziato come Consigliere presso il Comune di Savona e proseguito con incarichi di primo piano nelle segreterie cittadina e provinciale, fino al prestigioso approdo in Senato. Durante l'esperienza parlamentare, ricoprì l’incarico di Sottosegretario di Stato al Ministero della Marina, ruolo che esercitò con costante dedizione e una particolare attenzione alle istanze e allo sviluppo della realtà savonese".

"Le ultime occasioni di confronto che ho avuto con Sergio - dichiara il Segretario cittadino Giorgio Calabria - risalgono al suo impegno nel movimento civico 'Altra Savona'. Ricordo con piacere le nostre discussioni, sempre interessanti, attraverso le quali emergeva tutta la sua capacità di cogliere e interpretare le necessità del territorio. Con lui scompare un pezzo di storia politica della nostra città".

"Con questa nota - concludono dalla Lega savonese - la Sezione di Savona intende onorare la memoria di un uomo che ha saputo coniugare la passione politica con l'amore per la propria terra, portando la voce di Savona fino ai vertici delle istituzioni romane".