Raccolta rifiuti a Savona, un savonese: "Da tre settimane che non raccolgono la plastica, il numero per le segnalazioni è una presa in giro" (FOTO)

"Abiamo un problemino con la raccolta dei rifiuti in particolare con la plastica. È da tre settimane che non passano a raccogliere i sacchi, ho chiamato per ben quattro volte il numero verde Sea-s per fare la segnalazione, operatori molto gentili, ma non sono mai andate a buon fine.

Raccolgono dalla strada ma non vengono a raccogliere, dove hanno posizionato loro i bidoni condominiali, dei condomini 23 e 39 di via Rusca. Troppa strada da fare? Sono stanchi? Non sanno di aver posizionato dei bidoni condominiali in quel posto? Beh! Niente male direi! Ma soprattutto dopo svariate segnalazioni perché se ne fregano? Questa mattina, 15/08 (ieri.ndr) per poter svuotare l'umido e il secco hanno addirittura spostato i bidoni da un altro lato perchè non si riuscivano a raggiungere, sommersi da sacchi gialli! Indecente! Per non dire la puzza che si sente.

Mi viene da pensare che il numero per le segnalazioni sia una presa in giro per noi cittadini. Gli operatori, come detto gentili e disponibili all'ascolto ma chi deve leggere la segnalazione e porre rimedio al disservizio dov'è? Perché se ne fregano? Come si vede dalla foto tra poco non riusciremo più a raggiungere il bidone dell'umido perché sommerso dai sacchi di plastica. Poi Sea-s fa la polemica dell'errata esposizione, ridicoli, facessero il loro lavoro in modo corretto a quel punto potrebbero sollevare polemiche".

Un savonese.