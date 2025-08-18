 / Cronaca

18 agosto 2025

Savona, Legino perde una figura storica: è scomparso Giuseppe "Pippo" Garrone

Aveva 96 anni. Titolare dell'omonima ferramenta di via Chiabrera

Una vera e propria colonna portante di Legino. Savona e il quartiere piangono la scomparsa all'età di 96 anni di Giuseppe "Pippo" Garrone, titolare dell'omonima storica ferramenta di via Chiabrera.

Sui social si stanno susseguendo i messaggi di ricordo e di cordoglio soprattutto nel gruppo "Léze-Légino" da parte di chi aveva avuto la fortuna di conoscerlo.

Aveva infatti accontentato le richieste nella sua bottega di generazioni di savonesi.

Lascia il figlio Angelo, la nuora Maria, il nipote Luca con Alessandra e tutti i parenti e amici.

Il funerale verrà celebrato questa mattina, lunedì 18 agosto alle 11.00 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio a Legino.

Luciano Parodi

