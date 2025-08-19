Ad Alassio in arrivo il concerto dei “Libero Arbitrio”: una serata di musica e solidarietà con gli Amici di Padre Hermann

Dopo la splendida serata di ieri presso la suggestiva località di Madonna delle Grazie, con la cena solidale accompagnata dall’esibizione di Nando Rizzo, svoltasi con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio, l’Associazione alassina Amici di Padre Hermann conferma il valore di un impegno importante e duraturo nel portare avanti proprie attività su due fronti: in Africa, dove sostiene percorsi di studio per studenti meritevoli che vivono in condizioni di povertà, e sul territorio alassino, a favore delle persone in stato di bisogno. La raccolta fondi, svolta con continuità durante le serate della rassegna Alassio sotto le stelle, con il banchetto solidale che distribuisce bibite per sostenere i progetti dell’associazione, si avvia ora verso la serata clou di venerdì 22 agosto alle ore 21.30 quando sul palco saliranno i “Libero Arbitrio” con un grande tributo alla disco music degli anni Settanta e Ottanta. La band Libero Arbitrio da anni offre all’Associazione Amici di Padre Hermann il proprio impegno per questa serata, un binomio perfetto che unisce la musica con la solidarietà.

La band accomuna musicisti legati da una forte passione per la musica, di consolidate singole esperienze ed abilità strumentali e vocali, che permettono loro di esprimere un proprio stile nel proporre un significativo Tributo alla Disco Music degli anni 70 ed 80, accompagnato e fortemente caratterizzato da un accurato e appropriato abbigliamento scenico e da cambi d’abito durante la serata.

Il live dei Libero Arbitrio è impreziosito inoltre dalla presenza sul palco di una ballerina curatrice di tutte le coreografie dello spettacolo, allieva di Renzo Bergamo, stimato coreografo che nella sua carriera da ballerino professionista ha lavorato anche in RAI e Mediaset.

Sarà una serata di grandi emozioni, con il susseguirsi senza interruzione dei brani e dei medley che hanno reso immortale la disco music, le colonne sonore di film come Grease, sino ai successi dance che hanno segnato gli anni Ottanta.

La band, unica realtà ligure ad aver preso parte nel 2017 e nel 2018 all’evento nazionale “Disco Diva” di Gabicce Mare, porterà ad Alassio tutta la propria energia musicale e scenica, con un concerto, rigorosamente dal vivo, capace di coinvolgere pubblico di ogni età.

La formazione dei Libero Arbitrio è composta da Roberto “Bobo” Campana alla batteria, Alfredo Silvestri alle tastiere, Simone Mazzone alla chitarra, Mattia Buonadonna al basso e dai cantanti Zack “Il Bianco”, Elena Aloe, Silvia Ferri e Alessia Cava, insieme alla ballerina Giada Ricotti.