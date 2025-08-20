Savona, in Via alla Strà residenti al lavoro tappano le buche sulla strada

A Savona, in via alla Strà, i residenti non aspettano più. Dopo segnalazioni rimaste senza risposta, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e intervenire da soli sulle buche che punteggiano la strada. Bitume a freddo, pale, carriole e tanta pazienza: strumenti improvvisati ma efficaci per sistemare un tratto viario sempre più pericoloso.

Via alla Strà è da tempo al centro delle lamentele dei residenti. Non solo per la frana che incombe da anni sulla strada, ma anche per il manto stradale logorato e pieno di avvallamenti. “Le buche qui non si contano più — racconta una residente —. Tra auto danneggiate, biciclette che rischiano di cadere e pedoni che inciampano, la situazione era diventata insostenibile”.

L’autogestione, però, non può sostituire la manutenzione pubblica. I "tapulli" dei cittadini sono un grido di allarme: via alla Strà merita interventi strutturali e duraturi.