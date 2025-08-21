Vicenda dirigenti Asl, la Regione replica al Pd: “Nessuna valutazione conclusa, polemica infondata”

Arriva la risposta di Regione Liguria alle accuse sollevate dai consiglieri regionali del Partito Democratico, Roberto Arboscello e Davide Natale, in merito al caso legato alla valutazione dei direttori generali delle Asl e alle presunte pressioni esercitate dal presidente Bucci.

In una nota ufficiale, la Regione precisa che non è stato completato alcun procedimento di valutazione delle performance dei dirigenti. “Come noto e descritto dalla Legge Regionale – si legge nel comunicato – al Nucleo di Valutazione spetta l’iniziativa di raccogliere e presentare la proposta relativa al 70% della valutazione complessiva, mentre la valutazione finale e la successiva corresponsione della retribuzione di risultato ai dipendenti spettano esclusivamente all’amministrazione regionale”.

La replica si concentra dunque su un chiarimento tecnico-giuridico, ma non manca una critica alla posizione dei dem: “Non si comprende per quale motivo i consiglieri del Pd sollevino sempre obiezioni su errori di interpretazione e/o mancanza di conoscenza”.