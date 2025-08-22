 / Cronaca

Savona, arrestato in casa con la cocaina, per metà pura, e soldi: disposto il carcere

È stato beccato in un'abitazione di Piazza Maestri dell'Artigianato. Diverse erano state le segnalazioni

160 grammi di cocaina, la metà circa in pietra, la più pura e poco più di 10mila euro.

È stato arrestato un cittadino albanese, incensurato, a Savona, in un'abitazione di Piazza Maestri dell'Artigianato dopo un blitz all'interno di un'abitazione dove è stato trovato l'ingente quantitativo di droga e la somma in contanti.

L'attività era scattata anche a seguito di diverse segnalazioni degli abitanti e dopo il via libera della Procura, Pubblico Ministero Maddalena Sala è stato disposto l'arresto.

L'uomo è stato processato per direttissima con il giudice che ha convalidato l'arresto e ha disposto il carcere.

Con l'uomo nell'abitazione era presente anche la compagna ma per lei non sono state eseguite misure cautelari.

Luciano Parodi

