Finale, la minoranza punta il dito sul decoro: “Cumuli nelle isole ecologiche e spiagge sporche, una pessima immagine in quest'estate”

Dito puntato sulla gestione del decoro cittadino da parte del gruppo “Impegno X Finale” che, in una nota, sottolinea alcune criticità sul tema, in particolare nel mese di agosto e nell'ultimo periodo.

“La stagione ormai giunge al termine e le ultime settimane son state caratterizzate da cumuli di spazzatura nelle isole ecologiche (e non solo), spiagge libere poco pulite con cestini stracolmi di rifiuti svuotati tardivamente - scrivono i consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro - Una pessima immagine per il nostro turismo, un pessimo servizio per la città e i suoi cittadini che anche quest’anno hanno visto aumentare la bolletta Tari”.

Diverse sarebbero, secondo quanto riferito dal gruppo, le segnalazioni della cittadinanza relative a presenze di topi e sporcizia complessiva del territorio, ma anche “strade sporche e maleodoranti, sia nelle zone più periferiche che nei centri storici”.

Bilancio di una seconda stagione estiva per la nuova Amministrazione “che sta per concludersi anche in questo settore con un bel fallimento rispetto ai numerosi proclami della campagna elettorale”, accusano i membri del gruppo di minoranza. Che concludono: “Molte le promesse disattese. Qualcosa non sta funzionando”.

