Tamponamento in A10 tra Spotorno e Vado, cinque auto coinvolte: due feriti e code fino a 11 chilometri

Un tamponamento con il coinvolgimento di cinque mezzi - secondo le prime informazioni tutte automobili - verificatosi poco dopo le 18, ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità dell'autostrada A10 nel tardo pomeriggio di oggi (20 agosto, ndr).

L'incidente si è verificato in direzione Savona, nel tratto compreso tra Spotorno e Vado Ligure, con una dinamica ancora in fase di ricostruzione: i cinque veicoli sarebbero entrati in collisione in un tamponamento, per cause ancora da chiarire ma probabilmente legate all'asfalto viscido per le pesanti precipitazioni del pomeriggio.

Due le persone coinvolte che sono state soccorse e trasportate in pronto soccorso all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto sono intervenuti un mezzo della Croce Bianca di Finale e uno della Croce Rossa di Vado. Il 118 ha inoltre allertato i Vigili del Fuoco di Savona.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi coinvolti e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata, il tratto autostradale è rimasto bloccato in direzione Savona.

Pesanti le conseguenze sul traffico. Secondo la segnalazione di Concessioni del Tirreno, si è formata una coda di circa 11 chilometri, con incolonnamenti che raggiungono il luogo dell'incidente a partire dalla zona di Feglino.