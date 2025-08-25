Lanciano e prendono a calci tavolini e sedie in un dehor in Darsena: identificati dalla Polizia

Sono stati identificati ed è stata inoltrata un'informativa di reato alla Procura.

La Squadra Mobile della Polizia di Stato ha scoperto gli autori del danneggiamento nel dehor del food e drink Alkemist, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi fa Darsena.

Due giovani avrebbero senza motivo iniziato a lanciare e a prendere a calci tavolini (danneggiandone due.ndr) e sedie del locale di via Baglietto intorno all'una e mezza di notte.

La coppia è stata ripresa dalla telecamere di videosorveglianza.

Proseguono comunque le indagini della polizia.