Lanciano e prendono a calci tavolini e sedie in un dehor in Darsena: identificati dalla Polizia

Sono stati identificati ed è stata inoltrata un'informativa di reato alla Procura.
La Squadra Mobile della Polizia di Stato ha scoperto gli autori del danneggiamento nel dehor del food e drink Alkemist, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi fa Darsena.
Due giovani avrebbero senza motivo iniziato a lanciare e a prendere a calci tavolini (danneggiandone due.ndr) e sedie del locale di via Baglietto intorno all'una e mezza di notte.
La coppia è stata ripresa dalla telecamere di videosorveglianza.
Proseguono comunque le indagini della polizia.